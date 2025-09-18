В Чечне заявили о трех «столпах» российской государственной системы

Президент Российской Федерации Владимир Путин, команда Рамзана Кадырова и ядерный арсенал страны являются тремя краеугольными камнями российской государственной системы. Это мнение высказал чеченский политолог Абдулла Истамулов, которого цитирует телеканал «Грозный» в своем телеграм-канале.

Как отметил Истамулов, команда Кадырова играет ключевую роль в укреплении государственного строя.

Кроме того, чеченский депутат Магомед Ханбиев в эфире того же телеканала подчеркнул, что влияние главы Чечни признается не только в пределах региона, но и на международной арене.

Ранее Кадыров ответил на критику о незаслуженных наградах сына.