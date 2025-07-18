В Чехии официально запретили пропагандировать коммунизм

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, запрещающий пропаганду коммунистических идей в стране. Об этом сообщило издание Euractiv.

Отмечается, что теперь за создание и поддержку организаций, продвигающих коммунизм, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Документ был разработан чешскими исследовательскими институтами для устранения правового дисбаланса — ранее в стране уже действовал запрет на пропаганду нацизма.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) раскритиковала новый закон, назвав его предвзятым и политически мотивированным.

Несмотря на отсутствие представительства в нынешнем парламенте, КПЧМ, согласно последним социологическим опросам, имеет реальные шансы преодолеть пятипроцентный барьер на предстоящих октябрьских выборах. Сложившаяся ситуация создает правовую неопределенность — в случае успешного прохождения КПЧМ в парламент новое законодательство потенциально может применить к ее деятельности, что ставит под вопрос саму возможность участия партии в политическом процессе.

Ранее сообщалось, что Чехия, Франция, Италия и Венгрия отказались покупать у США оружие для Украины.