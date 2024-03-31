В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины работает сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги начал работать в промежутке с 7:00 до 7:05 по московскому времени.

Ранее «красными» горела и Одесская область. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Староконстантинове, расположенном в Харьковской области. Издание Readovka сообщало о взрывах в Киевской области.

Российская армия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. До этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено шоссейное полотно.

Удары ВС РФ направлены на снижение военного потенциала украинской армии. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, такие действия не направлены против мирных граждан.

Ранее руководитель общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому план по переговорам для выхода на границы 2022 года.