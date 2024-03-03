В четырех областях Украины работает сигнал воздушной тревоги

Так, «красным» горели Днепропетровская, Николаевская, Полтавская и Харьковская области. Сигнал тревоги звучал на этих территориях в 07:32 по московскому времени.

На Украине регулярно работает воздушная тревога. С 10 октября 2022 года ВС РФ начали наносить удары по критической инфраструктуре украинского государства. Это стало ответом на попытку Киева устроить теракт на Крымском мосту. 8 октябре 2022 года диверсанты, работающие на украинские спецслужбы, заложили взрывное устройство в грузовик, следовавший по мосту из Краснодарского края. В момент движения по нему устройство сдетонировало. В результате — было повреждено шоссейное полотно.

Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары по объектам инфраструктуры направлены на снижение военного потенциала украинской армии.

Ранее мы сообщали, что над Крымом за ночь сбили 38 вражеских беспилотников.