В Дагестане опровергли информацию о намерении граждан провести митинги

Министерство юстиции Республики Дагестан опровергло информацию о получении заявок на проведение митингов в поддержку жителей сектора Газа. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях 30 октября.

Таким образом, отмечается в заявлении, министерство не запрещало проводить акции в поддержку палестинцев. Там напомнили, что, если соответствующие заявки поступят, то они будут рассмотрены в установленном порядке.

«В адрес министерства не поступало ни одной заявки на разрешение проведения митингов в поддержку жителей Палестины», – сообщили в Минюсте Дагестана.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что ведомство не согласовало проведение митингов в поддержку жителей сектора Газа и Палестины.

Вечером 29 октября у международного аэропорта им. Амет-Хана Султана в Махачкале начали собираться люди, которые, по данным СМИ, ожидали граждан с рейса, прилетевшего из Израиля. СМИ отмечали, что протестующие требовали показать паспорта на наличие израильского гражданства.

Впоследствии участники протестной акции прорвались в здание аэропорта, заблокировали его, а также выбежали на взлетную полосу. Следком РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках (статья 212 СК РФ).

Как ранее заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что к инциденту в Махачкале причастны спецслужбы Украины. Таким же мнением поделился глава Дагестана Сергей Мелика.