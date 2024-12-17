В Дамаске после 12-летнего перерыва снова открылась французская дипломатическая миссия

В Дамаск прибыла французская делегация, которая перезапустит работу дипломатической миссии в Сирии. Об этом сообщило Agence France-Presse.

В сирийскую столицу приехала делегация из Франции, которую возглавляет специальный посланник в Сирию Жан-Франсуа Гийом. Она прибыла во вторник, 17 декабря, и немедленно въехала во французское посольство, которое было закрыто еще в 2012 году. Дипломаты уже заявили, что планируют установить контакты с новыми властями.

«Франция готовится быть рядом с сирийцами во время переходного периода», — указал Гийом.

Целью новой миссии будет вернуть то влияние, которым когда-то Франция обладала в Сирии. Ей поручено установить первичные контакты с местными властями, а также оценить потребности населения в гуманитарной сфере.

Ранее бывший сирийский президент Башар Асад заявил, что покинул страну только 8 декабря, причем по настоянию российской стороны. После этого его эвакуировали в Москву. После того как вооруженная оппозиция заняла Багдад, сам Асад сначала отправился в Латакию.