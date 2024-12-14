В Дамаске прогремела серия взрыв

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

Израильские войска обстреляли Дамаск. В результате в сирийской столице прогремела серия мощных взрывов.

Израиль нанес удары по базе ВВС Сирии Думейр, которая находится в 40 километрах к северо-востоку от Дамаска.

8 декабря боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» взяли Дамаск под контроль. После этого президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и уехал из страны.

Ранее сообщалось о том, что Турция начала работу над открытием посольства в Дамаске.

*признана террористической и запрещена в России