В Дамаске прогремела серия взрыв
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Израильские войска обстреляли Дамаск. В результате в сирийской столице прогремела серия мощных взрывов.
Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.
Израиль нанес удары по базе ВВС Сирии Думейр, которая находится в 40 километрах к северо-востоку от Дамаска.
8 декабря боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» взяли Дамаск под контроль. После этого президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и уехал из страны.
Ранее сообщалось о том, что Турция начала работу над открытием посольства в Дамаске.
*признана террористической и запрещена в России