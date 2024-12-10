Турция начала работу над открытием посольства в Дамаске

Турецкие власти запустили работу по открытию своего посольства в Дамаске, на сирийской территории. Об этом заявил Хакан Фидан, руководитель министерства иностранных дел Турции. Его слова привела газета Star.

По его утверждению, турецкое правительство хочет попробовать поработать со сменившимися в Сирии властями.

«Мы начали работу над созданием посольства в Дамаске. Мы рассмотрим условия», — указал Фидан.

Ранее сирийские СМИ заявили об активности в провинции Дамаск израильской армии. ЦАХАЛ вторглись на ее территорию, выйдя за пределы приграничной буферной зоны. Якобы танки Израиля подошли к столице Сирии уже на 20 км. В то же время израильтяне отвергают свое приближение к Дамаску. Они говорят, что все их активности сосредоточены исключительно рядом с границей.