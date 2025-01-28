В Дании пообещали не отдать Трампу Гренландию

Новый президент США Дональд Трамп не получит Гренландию. Такое заявление сделал руководитель датского Министерства иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен. Его точку зрения опубликовал портал Ekstra Bladet.

Министр напомнил, что Гренландия защищена уставом Организации Объединенных наций, а также международным законодательством. По этой причине населению острова нечего бояться. Только оно само может решить судьбу своей территории.

«Трамп не получит Гренландию. Жители Гренландии - это народ, в том числе с точки зрения международного права», — указал Расмуссен.

Ранее датский премьер Фредериксен пожаловалась, что Трамп угрожает ее стране торговой войной из-за Гренландии. Президент США оказал на нее давление во время телефонного разговора. Она также заявила, что Копенгаген может взять на себя больше ответственности по обеспечению безопасности в арктическом регионе.