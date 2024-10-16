В деле о поставках бронежилетов для Минобороны появился новый фигурант

Новое лицо по фамилии Илькевич появилось в официальных судебных документах, посвященных расследованию уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны РФ, сообщило РИА Новости.

В материалах дела отмечается, что некий В.Н. Илькевич причастен как посредник в передаче взятки.

Ранее генеральному директору ООО ГК «Пикет» Андрею Есипову и финансовому директору компании Виктории Антоновой предъявили обвинения по нескольким статьям — о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В то же время еще один участник уголовного дела Михаил Кальченко обвиняется исключительно в мошенничестве.

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги, выделенные Минобороны РФ для выполнения государственного контракта на поставку средств защиты. Компания поставила не менее 2,04 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.

Ранее сообщалось, что имущество и счета главного кадровика Министерства обороны РФ Кузнецова арестовали.