В Демпартии США бьют тревогу из-за низких шансов Байдена на переизбрание

В руководстве Демократической партии США установилось «всепроникающее чувство страха» из-за низких шансов президента Джо Байдена переизбраться на второй срок, пишет Politico.

Шансы Байдена невелики из-за его возраста, провала в миграционной политике, роста инфляции в стране и низкой популярности вице-президента Камалы Харрис, отмечает издание.

«Список того, почему мы «могли бы» победить настолько мал, что мне даже не приходится держать его на телефоне», — сказал источник в партии.

Беспокойство в стане демократов растет еще из-за того, что Дональд Трамп предпринимает активные шаги по привлечению на свою сторону латиноамериканского и темнокожего электората, который традиционно в массе своей голосует за представителей Демократической партии.

Ранее известный журналист Сеймур Херш заявил, что Байден склоняется к войне с Россией в надежде поднять свой рейтинг.