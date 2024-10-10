В Днепропетровске неизвестные сожгли военный микроавтобус

Всего, по информации представителя офиса генерального прокурора Надежды Максимец, с начала 2024 года подобных случаев на Украине зафиксировали 266. Отмечается, что в разных регионах страны поджигали автомобили военных и волонтеров.

Как пишут местные СМИ, рост поджогов связан с ужесточением мобилизации. Автомобили военных воспринимают за транспорт сотрудников военкоматов.

В ответ на угрозу со стороны местных жителей украинские автомобилисты начали защищать свои машины от поджогов наклейками с надписью «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования).

Всеобщая мобилизация на Украине началась в феврале 2022 года и продолжается до сих пор. В 2023 году она была расширена на новые категории граждан. В текущем году планируется мобилизация новых военнослужащих для восполнения потерь. В апреле 2024 года было объявлено о начале призыва заключенных в ВСУ.

В 2023 году более 70% украинцев не поддерживали всеобщую мобилизацию, но общественное мнение стало более поляризованным. Тысячи мужчин покинули Украину, пытаясь избежать мобилизации, некоторые погибли или были задержаны при попытке пересечения границы.

Ранее сообщалось, что пленный украинец усомнился в словах президента Украины Владимира Зеленского о борьбе за жизнь каждого солдата.