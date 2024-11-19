В Днепропетровской области обнаружили следы ядовитого вещества

В пробах, взятых в районе села Ильинка в Днепропетровской области Украины обнаружили ядовитое вещество. Об этом сообщили представители организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Эксперты взяли две пробы почвы из траншеи и осколок гранаты. Все это они направили в аккредитованные ОЗХО лаборатории.

Оказалось, что образцы содержат вещества хлорбензилиденмалононитрила, (или CS).

Данное вещество вызывает раздражение глаз и дыхательных путей.

Представители какой страны использовали отравляющее вещества, пока неизвестно.

Ранее ВСУ ударили немецкими снарядами с хлором по Курской области, пострадали двое.