В Днепропетровской области обнаружили следы ядовитого вещества
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В пробах, взятых в районе села Ильинка в Днепропетровской области Украины обнаружили ядовитое вещество. Об этом сообщили представители организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Эксперты взяли две пробы почвы из траншеи и осколок гранаты. Все это они направили в аккредитованные ОЗХО лаборатории.
Оказалось, что образцы содержат вещества хлорбензилиденмалононитрила, (или CS).
Данное вещество вызывает раздражение глаз и дыхательных путей.
Представители какой страны использовали отравляющее вещества, пока неизвестно.
Ранее ВСУ ударили немецкими снарядами с хлором по Курской области, пострадали двое.