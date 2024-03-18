В ДНР перехватили больше 180 украинских дронов во время голосования на выборах президента РФ

Штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что во время голосования на выборах президента России в регионе перехватили более 180 вражеских беспилотников. Об этом ведомство сообщило в понедельник, 18 марта, в своих соцсетях.

Так, дроны были перехвачены над Донецком, а также над населенными пунктами Макеевка, Ясиноватая и Горловка.

Кроме того, в населенном пункте Пантелеймоновка был перехвачен коптер с самодельным взрывным устройством, который, предварительно, мог атаковать избирательный участок. Такой же — перехватили в центральной части Донецка.

Выборы президента РФ проходили впервые на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В последних трех регионах они проходили досрочно.

Голосование длилось три дня — с 15 марта по 17 марта. Кандидатами на должность президента РФ являются действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и представитель КПРФ Николай Харитонов.

ВСУ на прошлой неделе усилили обстрелы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничные территории РФ, в том числе Белгородской, Курской и Брянской областей. Владимир Путин связал эту агрессию с выборами президента, который проходили в стране.

Ранее мы сообщали, что ВС РФ уничтожили штаб, где проходили совещания глав ВСУ и СБУ в зоне проведения спецоперации.