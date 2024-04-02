Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский считает, что к концу весны президента Украины ждет свержение. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости .

31 марта на Украине должны были пройти выборы президента. В мае, по украинскому законодательству, должна была состояться инаугурация. Зеленский отменил выборы в связи с действием в стране военного положения и всеобщей мобилизации.

«На Украине управляет несколько партий со стороны Запада, и у каждой свои лидеры общественного мнения, свои спецслужбы, свои силовики. Эти интересанты смогут после мая фактически свергнуть, проведя военный переворот, переворот с помощью спецслужб — в данном случае я рассматриваю усиливающийся авторитет главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, который поставил своего человека фактически на службу внешней разведки Украины», — сказал Кимаковский.

Советник главы ДНР считает, что США на данный момент устраивает положение Зеленского, так как он является законным президентом Украины. В то же время, подчеркнул Кимаковский, украинский лидер подорвал свой авторитет и, соответственно, проиграл бы на выборах.

Зеленскому 46 лет. Он был избран президентом Украины в мае 2019 года. До избрания главой государства прославился в стране как шоумен и комик. Снялся в нескольких фильмах и сериалах. Был лидером развлекательного шоу «Квартал 95».

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