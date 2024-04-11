В ДНР заявили, что новое контрнаступление ВСУ обернется провалом

В интервью РИА Новости он заявил, что, если украинская армия вновь предпримет такие попытки, она обернется провалом.

«Может ли новое контрнаступление Украины быть успешным? Мое мнение — естественно, нет. Не может быть возможным из-за того, что мы уже понимаем тактики противника и понимаем, какое Киеву может быть поставлено оружие из западных стран», — считает Кимаковский.

По его мнению, ВСУ сейчас испытывают проблемы в том числе из-за того, что Запад сократил финансирование армии. Также военные столкнулись с проблемами в поставках боеприпасов и вооружения.

Накануне о том, что у Украины есть план нового контрнаступления в интервью немецкому изданию Bild заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, для реализации этого плана необходимо еще больше западного оружия и поддержки.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023-го года. Как заявлял президент России Владимир Путин, оно обернулось провалом. По словам российского лидера, украинская армия понесла большие потери. ВС РФ, отмечал он, наоборот, оперативно и точно выполняли свои задачи и противостояли «контрнаступу».

Ранее мы сообщали, что часть Одессы оказалась обесточенной после российского удара по городу.