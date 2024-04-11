Часть Одессы оказалась обесточенной после российского удара по городу

Ночью по Одессе был нанесен очередной удар, после чего в ряде городских районов исчезла электроэнергия. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В Одессе, как и в ряде других украинских городов и регионов, прошедшей ночью объявлялась воздушная тревога. Вслед за этим на территории населенного пункта гремели взрывы. Их следствием стало то, что некоторые городские районы оказались обесточены.

«В части Одессы после взрывов пропало электричество», — написали журналисты в Telegram-канале издания.

Удары по Украине с помощью ракет и беспилотников начали наноситься осенью 2022 года, через несколько дней после теракта на Крымском мосту. Российские силовики уверены, что Киев несет ответственность за взрыв на переправе.

Одесса и окружающая ее область регулярно попадает под воздушные атаки со стороны России. Воздействию подвергаются объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия, которые работают на оборонку, склады, портовое имущество.