В доме экс-главы Петрозаводска Любарского провели обыски по делу о коррупции

По информации следственных органов, действия экс-градоначальника касаются уголовного дела о получении и даче взяток.

Следственный комитет HA возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. В рамках дела рассматриваются как факты получения взяток, так и возможные случаи дачи взяток.

Любарский родился в 1968 году в Петрозаводске. Он служил в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) с 1986 по 1988 год, после чего с 1991 по 2003 год работал в органах МВД по Карелии.

С 2003 по 2006 год занимался вопросами наркоконтроля, а с 2006 по 2008 год снова вернулся в МВД. В 2009-2017 годах трудился в ФССП Карелии, а затем в 2017 году стал заместителем главы республики по внутренней политике.

В мае 2021 года Любарский был избран главой Петрозаводского городского округа. Однако в июне 2023 года он подал в отставку по собственному желанию.

Ранее Baza сообщила, что подозреваемый в даче взятки экс-кадровику МО Юрию Кузнецову утверждает, что деньги ему давал он.