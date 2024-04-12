В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли

Отмечается, что журналист пропал в Петровском районе города 8 апреля. В той местности был обстрел со стороны ВСУ. СМИ сообщали, что прилеты пришлись по частному сектору и автобазе.

МВД уточняет, что Бентли на вид около 60-65 лет, рост примерно 185 сантиметров. Волосы — седые и короткие, глаза серого цвета. Отмечается, что во время обстрела у него была сумка зеленого цвета. Сам мужчина был одет в брюки камуфляжной расцветки и черную футболку.

Бентли работает на Донбассе с 2014-го года. Он имеет паспорт гражданина РФ с 2021-го года. Мужчина также состоят в ополчении ДНР. Его прозвали Техасом.

По информации СМИ, которые ссылаются на сведения от супруги Бентли, с 8 апреля он на связь так и не выходил. По факту исчезновения журналиста заведено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что жителя Анапы заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.