Жителя Анапы заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Анапы, которая угрожала национальной безопасности страны. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что гражданин РФ действовал по указанию украинских спецслужб. Реализовать свои планы мужчина не успел, поскольку был задержан силовиками.

По информации ФСБ, житель Анапы стал инициатором общения с украинской стороной. Он связался с представителями разведывательного управления Министерства обороны Украины и согласился собирать и передавать данные о ВС РФ на территории Краснодарского края.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации (ст. 275.1 УК РФ).

Ранее в ЦОС ФСБ рассказали о том, куда собирались скрыться боевики, планировавшие теракт в Донецке. Отмечалось, что террористами являлись выходцы из стран Центральной Азии. Они планировали совершить теракт на военном объекте в столице ДНР и сразу же уехать на Украину через Турцию.

ФСБ регулярно сообщает о задержании граждан, которые планировали устраивать преступления на территории России. Чаще всего такие граждане сотрудничают с украинскими спецслужбами и выполняют задания по их указаниям.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что к теракту в «Крокус Сити Холле», который был совершен 22 марта, причастна украинская сторона.