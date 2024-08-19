Вооруженные формирования Украины нанесли удар из ствольной артиллерии по остановке общественного транспорта в Донецке. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Инцидент произошел в Петровском районе города на улице Добровольская. В результате атаки ВСУ погибла беременная женщина 1990 года рождения.

Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Им была оказана медицинская помощь. В результате обстрела также поврежден городской автобус маршрута №60а.

По словам Пушилина, ВСУ совершили четыре атаки на город. Украинские боевики выпустили около 10 боеприпасов из ствольной артиллерии натовского калибра (155 мм).

ВСУ регулярно наносят удары по мирным городам и поселениям ДНР и ЛНР. По мнению российских политиков, боевики делают это намеренно, провоцируя ответную реакцию для создания информационного шума.

Ранее сообщалось, что Дания разрешила Украине применять датское оружие для ударов по территории РФ.