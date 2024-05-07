В Донецке за неделю перехватили около 500 украинских беспилотников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) по ДНР сообщила, что за неделю в Донецке и его окрестностях перехватили около 500 украинских БПЛА.

В ведомстве уточнили, что всего было перехвачено 494 украинских дрона над столицей ДНР, Макеевкой и Ясиноватой.

Отмечается, что в Кировском районе Донецка и селе Веселое Ясиноватского района сбили ударные FPV-дрона, которые несли самодельные взрывные устройства. Кроме того, БПЛА был перехвачен рядом с электроподстанцией.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Министерство обороны РФ регулярно сообщает о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) и Радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

6 мая Минобороны РФ сообщало, что силами Черноморского флота у берегов Крыма были уничтожены украинские надводные беспилотники. Ведомство также выложило видео, на котором видна работа российских военных по ликвидации объекта в море.