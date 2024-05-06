У берегов Крыма уничтожили пять украинских морских дронов

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пяти украинских безэкипажных катеров у берегов Крыма. Информацию об этом оборонное ведомство опубликовало в понедельник, 6 мая.

Отмечается, что дроны были уничтожены силами Черноморского флота Военно-Морского Флота (ВМФ) РФ.

«Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ также опубликовало видео, на котором видно уничтожение надводных беспилотников. На кадрах украинский катер маневрирует в воде, заметны всплески от ведущемуся по нему огня. Также на видео заметен российский вертолет Ка-27, с борта которого обстреливают морской дрон.

По информации военкора Юрия Котенка, атака длилась с 04:00 до 08:30 по московскому времени. Незначительные повреждения получили две рыбацкие лодки. Повреждений среди кораблей ВМФ РФ нет.

ВСУ неоднократно предприняли попытки атаковать объекты в Черном море у берегов Крыма. Минобороны РФ сообщало об успешном уничтожении безэкипажных беспилотников. В СМИ ранее появилась информация, что такие катера украинской армии доставляла Великобритания.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что США готовятся заменить президента Украины Владимира Зеленского в случае провалов на фронте.