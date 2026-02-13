В два раза больше нормы: почему снег в Кемерове стал проблемой номер один

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов провел срочное совещание, посвященное подготовке города к весеннему таянию снега, сообщила газета А42.ru. В этом году высота снежного покрова в областном центре превысила норму ровно в два раза. При этом синоптики не исключают, что весна наступит рано, поэтому времени на раскачку у коммунальных и экстренных служб практически нет.

По словам Анисимова, в ближайшие дни в городе сформируют резервы техники и окончательно согласуют оперативные планы действий на случай резкого потепления. Цифра, которую назвали чиновники, впечатляет: из города планируют вывезти 190 тыс. кубометров снега.

Прямо сейчас дорожные службы ведут работы в проблемных местах. Коммунальщики расчищают кюветы вдоль дорог за железнодорожным вокзалом, чтобы талая вода могла свободно уходить. Кроме того, идет уборка и вывоз снега с улицы Клары Цеткин — на участке от Профсоюзной до Железнодорожной.

В мэрии заранее обследовали территории, которые может затопить, когда реки выйдут из берегов. На случай большой воды уже определены места, где развернут пункты временного размещения для жителей. Также продумали, как в случае ЧС будут доставлять продукты питания в отрезанные районы.

Обычным горожанам тоже дали советы: тем, кто живет в зоне возможного подтопления, рекомендуют не ждать милости от природы, а заранее позаботиться о себе и застраховать имущество. Управляющим компаниям, которые следят за многоквартирными домами, напомнили о необходимости регулярно проверять подвалы и не допускать их подтопления.

