В двух областях Украины прозвучали взрывы

В Киевской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил телеканал ТСН.

Также местные жители сообщают о взрывах в Сумах.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 7:00 мск, воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Накануне Владимир Путин объявил о проведении испытаний новой ракеты средней дальности «Орешник», с помощью которой был нанесен удар по промышленному объекту в Днепропетровске, занимающемуся производством ракетной техники и другого вооружения. Таким образом, ВС РФ поразили завод «Южмаш».

Российская армия осуществляет атаки на объекты энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Удары ВС РФ также направлены на структуры военного управления и связи по всей территории Украины. В Кремле акцентируют внимание на том, что, в отличие от ВСУ, российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее, 21 ноября, стало известно, что сразу в нескольких регионах Украины введены экстренные отключения электроэнергии.