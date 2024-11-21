Сразу в нескольких регионах Украины введены экстренные отключения электроэнергии

В Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях начаты экстренные отключения электроэнергии, как сообщила энергетическая компания ДТЭК. В Днепре пострадало одно из промышленных предприятий.

На протяжении ночи на 21 ноября в городе произошла серия взрывов. Это вызвало два пожара, отметил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. Он добавил, что никто не получил травм.

Весь украинский регион находится в состоянии воздушной тревоги, которая продолжается уже два с половиной часа. Украинские средства массовой информации сообщали о взрывах в Полтавской области. Кроме того, с утра были введены аварийные отключения электричества в Житомирской и Сумской областях Украины.

Ранее сообщалось, что жители Украины заплатят жизнями за поставки из США противопехотных мин.