В Джидде начались переговоры Украины и США о прекращении конфликта

В Джидде (Саудовская Аравия) начались переговоры между делегациями Украины и США, направленные на разрешение конфликта. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел Украины.

Представители обеих стран намерены обсудить подготовку к вероятным мирным переговорам между Киевом и Москвой. В Вашингтоне ранее подчеркнули, что цель встречи — подготовить условия для мирного соглашения и прекращения огня на начальном этапе.

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио, в ее составе советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Украинскую делегацию возглавляет глава офиса президента Андрей Ермак, а также его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

Из-за задержки американской делегации начало переговоров было незначительно перенесено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон уведомит Москву о результатах контактов с представителями Киева в Джидде. Это заявление было сделано в связи с сообщениями о возможной встрече спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 13 марта.

Газета New York Times, ссылаясь на бывших украинских чиновников и экспертов, сообщила о стремлении Украины выиграть время в переговорах с США, чтобы заручиться большей поддержкой со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что Украина провела ночную атаку на РФ для срыва мирных переговоров.