В Египте заявили, что проходу через КПП «Рафах» мешает повреждение дорог в Газе

Министр иностранных дел Самех Шукри заявил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» не был закрыт, однако из-за повреждений дороги со стороны сектора Газа движение по нему является затруднительным. Слова главы ведомства приводит телеканал CNN .

Накануне агентство Maan со ссылкой на источник в египетских структурах безопасности сообщило о том, что Каир закрыл КПП «Рафах» для пропуска иностранцев из сектора Газа. Отмечалось, что Египет проинформировал о своем решении США и Израиль. Каир потребовал достижения соглашений о поступлении в Газу гуманитарной помощи.

«Переход «Рафах» официально открыт со стороны Египта, он был открыт все это время», – заявил Шукри.

Глава египетского МИДа подчеркнул, что все иностранные граждане, которые перейдут КПП на границе с Газой, могут рассчитывать на помощь со стороны Египта в виде организации эвакуационных рейсов, на которых люди будут доставлены в свои страны.

Шукри, что иностранцам необходимо помнить о всех пропускных процедурах перед попаданием в Египет и заранее подготовить документы.

Ранее в Индии сообщили о прибытии эвакуационного рейса с гражданами страны, которые работали или учились в Израиле.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В этот день палестинская исламистская партия ХАМАС выпустили по израильским городам до 5 тысяч ракет. Кроме того, боевики группировки проникли в Израиль, где убили более 260 граждан и увезли в плен порядка 150 человек.

В ответ на это Израиль объявил о намерении масштабной наземной операции в секторе Газа. До сих пор неизвестно, как будет выглядеть ответ Тель-Авива в виде этой операции. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на данный момент продолжает атаковать Газу. Также власти объявили о блокаде сектора.