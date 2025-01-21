В ЕК обвинили Трампа в отходе от сотрудничества

Дональд Трамп отходит от сотрудничества с другими странами тем, что разрывает целый ряд соглашений. Так считает Паула Пиньо, официальный представитель еврокомиссии. Ее точку зрения привело РИА Новости.

Пиньо во время брифинга прокомментировала то, что США вышли из ВОЗ, а также из Парижского соглашения по климату. Она отметила, что у Соединенных Штатов есть полное суверенное право так поступать.

«Поскольку было несколько заявлений о выходе США из нескольких соглашений, мы очень сожалеем об этом, это отход от сотрудничества в мультинациональных рамках», — указала она.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о возвращении в Америке смертной казни на федеральном уровне. Всем штатам предписано иметь необходимое количество препаратов для смертельных инъекций, чтобы исполнять приговоры судов. Генеральному прокурору США предписано при необходимости оказывать противодействие тем, кто будет саботировать вынесение смертных приговоров.