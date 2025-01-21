Трамп подписал указ о возвращении смертной казни в стране на федеральном уровне

Новый президент США Дональд Трамп подписал указ о том, что в стране возобновляется смертная казнь на федеральном уровне. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на документ, который появился на сайте Белого дома. По нему Трамп обязал все штаты, входящие в состав страны, иметь у себя достаточное количество препаратов для смертельных инъекций.

«Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы законы, разрешающие смертную казнь, уважались и полностью соблюдались», — говорится в указе.

Генеральный прокурор США теперь обязан противодействовать политикам и судьям, которые саботируют закон и препятствуют вынесению смертных приговоров, а также предотвращают их исполнение. Смертная казнь будет применяться в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, а также за тяжкие преступления, совершенные нелегальными мигрантами.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ, по которому некоторых сотрудников секретных служб ограничат в доступе к секретной документации. Этот документ связан со скандалом, который разразился четыре года назад. Тогда сына президента Байдена уличили в утере ноутбука с конфиденциальными данными. Спецслужбы США тогда попытались выдать эту потерю за специальную операцию по дезинформации России.