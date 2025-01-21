В ЕП призвали бойкотировать итоги выборов в Белоруссии при победе Лукашенко

В Европе захотели ужесточить антибелорусские меры и отказаться от признания итогов выборов президента республики, пишет РИА Новости.

Депутаты Европарламента (ЕП) заявили, что в Белоруссии «отсутствует свобода, справедливость и прозрачность выборов». На этом фоне страны Европы призвали бойкотировать итоги, так как заранее в ЕП их считают поддельными.

Европейские парламентарии назвали фиктивными избирательные процесс и предвыборную кампанию. Якобы президентские выборы нарушают демократические права граждан.

«Призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество продолжать не признавать легитимность Александра Лукашенко на посту президента после 26 января 2025 года, а также призывает к проведению свободных и справедливых выборов в Белоруссии», — сказано в рекомендации ЕП.

Также депутаты ЕП призвали ужесточить антибелорусские санкции.

Напомним, что седьмые в истории Белоруссии президентские выборы пройдут с 26 января За пост главы государства поборются пять кандидатов, включая и действующего президента Александра Лукашенко. Меры безопасности на избирательных участках усилят после событий 2020 года. Как писал ТАСС, появятся тревожные кнопки, усиленная проверка и камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко заявил о готовности помиловать участников протеста прошлых лет.