Лукашенко заявил, что готов помиловать участников протестов 2020 года

Президент Белоруссии как глава государства готов помиловать участников протестов, которые проходили в 2020 году. Об этом заявил сам Александр Лукашенко, и его слова привело агентство БелТА.

Белорусский лидер выступил перед работниками Минского автозавода и сообщил им, что глава государства должен прощать тех людей, которые готовы вернуться в общество. Он напомнил, что по конституции страны у него есть такое право.

«Мы аккуратно относимся к этим людям. Будет положительное решение - я подпишу указ», — указал глава РБ.

Он напомнил, что все осужденные люди опозорили страну, они пытались сломать уже построенные основы государства и создавали неудобства всем жителям республики.

Ранее Лукашенко подверг критике речь Трампа во время церемонии инаугурации. По его мнению, новый президент США излишне зациклился на том, чтобы опорочить своего предшественника Байдена. Он заявил, что такой поступок не подобает настоящему руководителю государства.