По данным газеты Times, журналисты которой ссылаются на члена ЕП Рихарда Колса, те обещания, которые Байден давал Зеленскому, неожиданно испарились уже при новой администрации. Также Колс уверен, что американский план по переговорам фактически бросил под танк Украину, не посадив ее за стол переговоров, и положив на стол.

Ранее Трамп уже заявлял, что не имеет возражений к заявлению главы Пентагона о маловероятости членства Украины в НАТО. Напомним, в ЕП не стали признавать легитимность власти в Грузии и призвали к бойкоту «самопровозглашенных грузинских властей».