В Ереване «закрывают» политическую статью: мэра Гюмри частично оправдали после слов о России

Во втором по численности городе Армении, Гюмри, произошел неожиданный поворот в резонансном деле местного мэра. Со своего официального поста в Facebook* адвокат Арамаис Айрапетян сообщил, что с его подзащитного, Вардана Гукасяна, сняты наиболее политически заряженные обвинения.

Речь идет о статьях «Публичный призыв к отказу от суверенитета» и «Публичные выступления, направленные на разжигание ненависти», которые были предъявлены градоначальнику после его высказываний о необходимости союза с Россией.

Как следует из заявления защитника, СК Армении вынес решение о прекращении уголовного преследования по этим статьям, поскольку «инкриминируемое деяние совершено не было». Ранее адвокаты Гукасяна настаивали, что обвинения за политические заявления являются формой давления и не имеют под собой юридических оснований.

Однако полного прекращения дела не произошло. Мэр Гюмри был арестован еще 21 октября на два месяца по обвинению в получении взятки, которое он категорически отрицает. Его защита указывает на странность обвинения: почти все эпизоды, по их словам, относятся к периоду, когда Гукасян уже не занимал пост мэра (декабрь 2024 — февраль 2025).

Таким образом, несмотря на снятие политических статей, Вардан Гукасян остается в статусе обвиняемого по уголовному делу о коррупции, ход которого будет определять его дальнейшую судьбу.

Ранее сообщалось, что самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за атаки украинских БПЛА.

*Деятельность соцсетей Meta, в частности Facebook, запрещены в России как экстремистские