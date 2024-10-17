Зеленский обсудил членство Украины в ЕС с главой Европарламента

Украинский лидер не оставляет попыток обсуждать членство страны в Евросоюзе. Так, его диалог на этот раз состоялся с главой Европарламента Робертой Метсолой, о чем сам президент сообщил в своем официальном телеграм-канале.

По словам Зеленского, во время встречи с Метсолой основным вопросом стало будущее членство Украины в ЕС. Зеленский заявил, что очень рассчитывает на поддержку Европарламента в процессе интеграции Украины в Евросоюз в ближайшем будущем. Отдельно президент Украины заявил, что уверен, что страна могла бы стать 33-м членом НАТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ГД РФ исключили возможность создания на Украине ядерного оружия.