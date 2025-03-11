В ЕС поприветствовали переговоры США с Украиной

В Евросоюзе поприветствовали переговоры США и Украины, которые проходили в Джидде. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Как написала глава Еврокомиссии в своих социальных сетях, в Евросоюзе приветствовали переговоры Украины и США, в том числе и предложение о временном прекращении огня и возобновлении помощи.

В этом предложении, помимо 30-дневного прекращения огня, рассматривается и возобновление обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны Соединенных Штатов. Фактически в ЕК назвали данное событие позитивным шагом к прочному миру на Украине.

Ранее стало известно, что Трамп во время переговоров не требовал от Украины демилитаризации.