В ЕС решили создать фонд в €100 млрд для поддержки Украины

Европейский союз обдумывает учреждение целевого фонда объемом €100 млрд ($117 млрд) для оказания финансовой помощи Украине начиная с 2028 года. Источники издания Bloomberg сообщили , что данная инициатива обусловлена отсутствием признаков скорого завершения российско-украинского конфликта. Предполагается, что фонд станет составной частью следующего семилетнего бюджета ЕС,и выплаты будут осуществляться в период с 2028 по 2034 год.

Ожидается, что ЕС представит свое предложение по данному долгосрочному бюджету в конце июля. Выделение средств Киеву станет возможным только в случае одобрения этого решения государствами-членами в ходе обсуждения бюджета.

Агентство отмечает, что этот шаг может привести к дальнейшему смещению акцента в поддержке Украины в сторону Европы, в отличие от Соединенных Штатов. Bloomberg напоминает, что с начала российской спецоперации ЕС уже предоставил Украине финансовую помощь на сумму около €160 млрд ($187 млрд).

Ранее сообщалось, что НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией.