В МИД России заявили о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией

Страны Европейского союза (ЕС) и НАТО начали готовиться к войне с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

Это заявление прозвучало после заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Государственной думе РФ, посвященного вопросам безопасности и международной обстановке.

«Речь шла о войне и мире, о нынешней ситуации в области безопасности, о военных приготовлениях со стороны НАТО и Евросоюза. Они конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией», — отметил Грушко.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать ни на одну из стран НАТО и Европы. Глава государства отмечал, что любые заявления, которые звучат по этому поводу на Западе, призваны запугать население европейских стран.

Российский президент подчеркивал, что приоритетом России остается обеспечение собственной безопасности и стабильности. Он также заявлял, что Москва выступает за диалог и поиск дипломатических решений, а не эскалацию.

Ранее заместитель Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко заявил, что РФ будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО.