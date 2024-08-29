В ЕС сомневаются в целесообразности принятия 15-го пакета санкций против РФ

В Европейском союзе (ЕС) засомневались в подготовке и введении 15-го пакета санкций против России и Белоруссии, сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что Европейская комиссия (ЕК), которая занимается рассмотрением новых предложений, не захочет рисковать и вводить очередной пакет ограничений. Несмотря на это, уточнил источник, позиция европейцев может поменяться уже зимой. Отмечается, что ЕС будет ориентироваться на развитии ситуации на Украине.

Последний раз Евросоюз ввел ограничения против РФ 24 июня. Тогда против российского государства подготовили 14-й пакет санкций, которые коснулись более 100 физических и юридических лиц.

Кроме того, ЕС также ввел ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения в отношении 61 компании из стран, не входящих в союз. Речь идет о фирмах, которые работают на территории Казахстана, Киргизии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции.

Ранее министр иностранных дел (МИД) Финляндии Элина Валтонен сообщила, что Евросоюз начнет прорабатывать 15-й пакет санкций против РФ.

МИД РФ накануне пообещал симметричный ответ ФРГ в случае изъятия российской недвижимости.