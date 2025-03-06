В ЕС стали искать путь обхода вето Венгрии, касающееся помощи Украине

При подготовке саммита Евросоюза, который пройдет 6 марта, европейские страны заранее готовятся к обходу вето Венгрии на выделение помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Лидеры государств ЕС сразу понимают, что Венгрия наложит свое вето на выделение очередной помощи Киеву. Поэтому они заранее готовят обходные пути, чтобы этот запрет преодолеть. Председатель Евросовета Антониу Кошта проведет попытку договориться с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, но шансов на это очень мало. По этой причине, как утверждает источник журналистов, ведется поиск обходных путей вето вместо того, чтобы «спорить до утра».

Орбан еще в начале недели дал понять Евросоюзу, что наложит свое вето на решение саммита о выделении крупной помощи Украине. Ряд политиков сообщили агентству, что внутри ЕС формируется целая коалиция, которая хочет создать схемы, позволяющие преодолеть раскол внутри этого политического объединения. С их помощью удастся принять решение, которое блокирует одно из государств.

Ранее сообщалось, что ряд депутатов Европарламента хотят вынести предложение, по которому Венгрия будет лишена права голоса. Ими предложен план, состоящий из девяти пунктов, предусматривающий расширение полномочий главы европейской дипломатии, создание общеевропейской армии и укрепление роли ЕС в сфере обороны.