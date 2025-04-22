В ЕС заявили, что США уведомлены о красных линиях по Украине

Представители Соединенных Штатов были уведомлены о тех красных линях, пересечение которых считают недопустимым в Европе во время заключения мирного соглашения. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Его слова привело агентство Reuters.

По утверждению министра, представители европейских государств постарались довести свою точку зрения до США во время встречи с американской делегацией в Париже на прошлой неделе.

«Единственная цель, которая нас волнует, — это защита французских интересов и европейской безопасности. Когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, каковы наши красные линии», — указал Барро.

Он не стал уточнять, какие именно красные линии имелись в виду Европой.

Ранее стало известно, что во Франции глава государства задумался над досрочным роспуском парламента. Президент Макрон подумывает сделать такой шаг осенью, чтобы назначить досрочные выборы. Он уже провел ряд консультаций со своей командой по этому поводу.