Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в ЕС

Будапешт намерен продолжить блокировать вступление Украины в Евросоюз, написал на своей странице в соцсети министр иностранных дел и внешнеэномических связей Венгрии Петер Сийярто.

Данную позицию он объяснил тем, что киевский режим по-прежнему нарушает права венгерской общины в Закарпатье.

В таком случае, отметил Сийярто, ни о каком прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи.

Он упрекнул власти Украины в том, что, несмотря на свои общения, они не вернули отнятые в 2015 году права у венгерского меньшинства, что, по его словам, «полностью противоречит общеевропейским правилам и ценностям».

Ранее сообщалось о том, что Страны ЕС сумели найти способ преодолевать вето Венгрии.