Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в ЕС
Будапешт обвинил Украину в нарушении прав венгерской общины
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Будапешт намерен продолжить блокировать вступление Украины в Евросоюз, написал на своей странице в соцсети министр иностранных дел и внешнеэномических связей Венгрии Петер Сийярто.
Данную позицию он объяснил тем, что киевский режим по-прежнему нарушает права венгерской общины в Закарпатье.
В таком случае, отметил Сийярто, ни о каком прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи.
Он упрекнул власти Украины в том, что, несмотря на свои общения, они не вернули отнятые в 2015 году права у венгерского меньшинства, что, по его словам, «полностью противоречит общеевропейским правилам и ценностям».
Ранее сообщалось о том, что Страны ЕС сумели найти способ преодолевать вето Венгрии.