Эстонское Министерство внутренних дел (МВД) приняло решение внести поправки в закон о церкви, которые могут привести к ликвидации Эстонской православной церкви (ЭПЦ). Власти республики считают ее «марионеткой Москвы» и «адептом кремлевской пропаганды».

Прошло полгода с момента, когда ЭПЦ должна была разорвать связи с Московским патриархатом, однако, по мнению министра Лаури Ляэнеметса, данный процесс никак не продвинулся. ЭПЦ внесла изменения в свой устав, однако они содержат оговорку о подчинении Москве, что, по мнению властей, демонстрирует нежелание церкви полностью порвать с Кремлем.

Ляэнеметс подчеркнул, что окончательный разрыв с Москвой имеет критическое значение для национальной безопасности страны.

Как пишет РИА Новости, патриарх Кирилл, возвышая голос в поддержку «единой Святой Руси», стал объектом критики, и Эстонское МВД предлагает признать Московский патриархат «экстремистской» организацией.

Кроме того, в Эстонии хотят признать патриарха Московского «еретиком». ЭПЦ, в свою очередь, не спешит с необходимыми правками и намекает на то, что любые санкции затронут все ее приходы, что может негативно отразиться на жизни тысяч прихожан.

Несмотря на давление со стороны властей, ЭПЦ старается избежать резких шагов и объединения с Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ). В то же время, парламентская оппозиция и часть общества высказывают недовольство инициативами МВД, считая их неприемлемыми и слишком радикальными.

Общественное мнение в Эстонии также разделилось. Соцопрос показал, что большинство этнических эстонцев поддерживают разрыв ЭПЦ с Москвой. При этом среди русскоговорящего населения 41% выступает против такой меры, в то время как 25% поддерживают разрыв, а 34% пока не определились.

Ранее в Верховной Раде Украины выразили опасения в связи с возможным бунтом в ВСУ из-за захвата раскольниками крупнейшего храма УПЦ.