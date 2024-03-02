В Еврокомиссии объяснили, почему упорно отказываются от санкций против российского газа

Ограничительные меры в рамках 13-го пакета рестрикций в отношении импорта на российский газ не вводились ввиду существующих разногласий внутри Европейского союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По словам собеседницы агентства, что для ввода указанных санкционных мер необходимо полно еединодушие внутри сообществва. Исходя из его отсутствия к настоящему времени, ограничения в отношении российского газа до сих пор так и не ввели.

«Мы утвердили 13-й пакет санкций против России, но некоторые сырьевые товары не под ними, потому что санкции всегда должны посылать ясный сигнал тому, кто их заслуживает», — пояснила Симсон.

Она также напомнила, что любые вводимые в отношении РФ санкции не должны сильнее отражаться на тех, кто их вводит, доставляя России экономические дивиденды.

Напомним, в 13-й пакет санкций ЕС вошли более сотни физических лиц, и почти 90 юридических. Подверглись ограничениям компании из Сербии, Индии, Китая, Шри-Ланки, Турции, Таиланда и Казахстана.

Вместе с этим США включили в пакет 500 санкций. Туда в очередной раз попала платежная система «Мир» и новые российские банки.