В Европарламенте дерзко ответили Трампу по поводу покупки Гренландии

Причем политик высказался по этому поводу в довольно резкой форме.

Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен призвал президента США Дональда Трампа отказаться от притязаний на Гренландию.

«Гренландия была частью Королевства Дания 800 лет. Это неотъемлемая часть нашей страны. Она не продается. Позвольте сказать это так, как вы, наверное, поймете: мистер Трамп ... (отвалите - ред.)!" - заявил Вистисен, употребив нецензурную брань в ходе дебатов во вторник.

За использование ненормативной лексики депутату сделали замечание.

Напомним, 7 января Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира».

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выступил с заявлением о том, что остров не продается. Но Трамп так и не дал обещание о том, что не будет пытаться подчинить Гренландию, используя армию.

Ранее сообщалось о том, что датские военные захотели построить авиабазу в Гренландии для демонстрации своей силы.