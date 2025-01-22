В Европарламенте дерзко ответили Трампу по поводу покупки Гренландии
Датский депутат призвал Трампа «отвалить» от Гренландии
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Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен призвал президента США Дональда Трампа отказаться от притязаний на Гренландию.
Причем политик высказался по этому поводу в довольно резкой форме.
«Гренландия была частью Королевства Дания 800 лет. Это неотъемлемая часть нашей страны. Она не продается. Позвольте сказать это так, как вы, наверное, поймете: мистер Трамп ... (отвалите - ред.)!" - заявил Вистисен, употребив нецензурную брань в ходе дебатов во вторник.
За использование ненормативной лексики депутату сделали замечание.
Напомним, 7 января Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира».
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выступил с заявлением о том, что остров не продается. Но Трамп так и не дал обещание о том, что не будет пытаться подчинить Гренландию, используя армию.
Ранее сообщалось о том, что датские военные захотели построить авиабазу в Гренландии для демонстрации своей силы.