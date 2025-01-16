Датские военные захотели построить авиабазу в Гренландии для демонстрации своей силы

В Гренландии должна появиться новая военная база, а датский воинский контингент в столице острова городе Нуук будет заметно усилен. Об этом сообщил телеканал TV2.

В руки журналистов попал доклад военных Дании, в котором расписаны предстоящие мероприятия по увеличению военной инфраструктуры острова, запланированные датским Минобороны. По этому документу, в Гренландии будет построена новая авиабаза.

«База должна будет принимать датские истребители на периодическое пребывание и приземление в связи с периодической готовностью к отражению атаки и отстаиванием суверенитета, а также с демонстрацией силы», — указано в докладе.

Данный объект должен защищать критическую инфраструктуру Гренландии, в том числе и идущие в нее подводные кабели, ее нефтехранилища и другие важные объекты.

Помимо этого, будет увеличено число военных, которые находятся в штаб-квартире арктического командования в Нууке, столице Гренландии. Их число должно вырасти почти в два раза.

Ранее сообщалось, что социологический опрос в Гренландии показал высокую поддержку планов Трампа включить остров в состав США. Более половины местных жителей согласны с тем, чтобы быть включенными со своей территории в пределы Соединенных Штатов. Такой опрос проводила американская неправительственная организация.