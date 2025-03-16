Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксман выступил с требованием к Соединённым Штатам Америки о возвращении статуи Свободы «на историческую родину», как пишет немецкое издание Die Welt.

На мероприятии левоцентристской политической силы Place Publique (PP), в котором приняли участие примерно 1500 человек, политик и сделал свое громкое заявление.

«Мы дали ее вам, но, судя по всему, вы ее презираете», — заявил Глюксман.

В конце XIX века, в честь столетия независимости США, Соединенные Штаты получили в подарок от Франции статую Свободы. Этот подарок символизировал надежду на лучшую жизнь для миллионов иммигрантов, которые когда-то стремились попасть в Америку. Она располагается в заливе возле Нью-Йорка, являясь своеобразными воротами в город.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны рискуют совершить цивилизованное самоубийство, поскольку они ограничивают свободу своих граждан, а также не в состоянии справиться с контролем над собственными границами.