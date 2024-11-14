В Европе испугались прекращения огня на Украине

Прекращение конфликта на Украине может угрожать безопасности Европы. Об этом со ссылкой на мнение европейских военных экспертов пишет издание Newsweek.

Журналисты опросили европейских военных на конференции Prague Defence Summit, которая проходила в Париже. По мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, дипломатическое разрешение конфликта позволит России вернуть домой сотни тысяч солдат, которые затем могут быть использованы для эскалации напряженности в других регионах.

Глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» Юрген-Йоахим фон Зандрарт отметил вероятность нового гибридного конфликта между РФ и западными союзниками. Он подчеркнул, что НАТО активно следит за реорганизацией российских войск на западных рубежах, уделяя особое внимание присутствию сухопутных сил и других военных ресурсов у границ.

Фон Зандрарт также призвал к усилению мобильности НАТО, чтобы альянс мог быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию в регионе.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Бен Барри отметил, что Москва может опасаться, что Украина воспользуется временной паузой в боевых действиях для накопления сил и возобновления конфликта, особенно если Киев почувствует давление со стороны США к прекращению огня.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте добавил, что в преддверии зимы необходимо срочно предоставить Украине помощь, предупредив, что Россия может снова использовать холод как тактическое оружие в своем противостоянии. Рютте подчеркнул важность оперативной поддержки, чтобы обеспечить стратегическую устойчивость Украины в эти критически важные месяцы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшее время Вашингтон объявит о дате прекращения огня на Украине. По словам польского премьера, США назовут территориальные границы, в рамках которых будет действовать прекращение боестолкновений.

Как ранее отметил министр иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, комментируя идею победителя выборов в США Дональда Трампа заморозить конфликт на Украине, такое решение может быть воспринято так же, как и Минские соглашения.