В Европе назначили первого «ИИ-министра», не берущего взятки

Албания стала первой страной в мире, внедрившей искусственный интеллект на министерский уровень правительства. Об этом сообщило издание Politico.

Виртуальная модель под названием Diella назначена ответственной за ключевую сферу государственных закупок. Это решение реализовано в рамках борьбы с коррупцией и для повышения эффективности управления.

Премьер-министр Эди Рама представил Diella как первого члена правительства, не существующего физически, но функционирующего на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Основная задача системы — создание полностью прозрачной и неподкупной системы распределения государственных контрактов. Модель уже интегрирована в национальную цифровую платформу e-Albania, через которую граждане получают доступ к государственным услугам.

Как нейросетевой министр покажет себя в деле покажет время. Разработчики алгоритма отмечают, что тестово система показала эффективно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ИИ активно используется в электроэнергетике.