В Европе обратили внимание на странное поведение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский теперь выражает благодарность американскому коллеге Дональду Трампу при каждом удобном случае, так как боится лишиться поддержки США, пишет газета El Pais.

Заискивание главы киевского режима перед президентом США началось еще после скандала в Белом Доме с Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом.

С тех пор в каждом публичном послании из Киева звучат слова благодарности Трампу.

Причина этой лестной риторики ясна— зависимость Украины от помощи США, отмечает автор публикации.

При этом в США стал чаще подниматься вопрос о полном прекращении поддержки Украины. Такие новости спровоцировали рост числа выступлений Зеленского со словами благодарности в адрес Трампа.

Когда недавно Пентагон приостановил поставки важных для ВСУ боеприпасов, Зеленский сразу же записал хвалебное обращение, отмечает издание.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отреагировал на слова Путина о миротворческих усилиях США.